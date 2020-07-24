Dünya

İki ülkede yeniden maske zorunluluğu

24 Temmuz 2020
maske zorunlu

Avusturya ve Çekya’da son günlerde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle, bazı kapalı alanlarda maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirildi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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