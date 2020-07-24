İki ülkede yeniden maske zorunluluğu

Avusturya ve \u00c7ekya\u2019da son g\u00fcnlerde yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) vakalar\u0131ndaki art\u0131\u015f nedeniyle, baz\u0131 kapal\u0131 alanlarda maske kullan\u0131m\u0131 yeniden zorunlu hale getirildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAvusturya\u2019da bug\u00fcnden itibaren ba\u015fta market, postane ve bankalar olmak \u00fczere f\u0131r\u0131n ve akaryak\u0131t istasyonlar\u0131nda zorunlu maske kullan\u0131m\u0131 uygulanmaya ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n\u00dclkedeki dini cemaatler de baz\u0131 Covid-19 tedbirlerini yeniden uygulama karar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\nBuna g\u00f6re, ibadet s\u0131ras\u0131nda maske kullan\u0131m\u0131 zorunlu hale getirilirken, halihaz\u0131rda dikkat edilen 1 metre mesafe ve \u00f6zel temizlik tedbirleri de uygulanmaya devam edecek.\r\n\r\nAvusturya Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 son verilere g\u00f6re, Covid-19 vaka say\u0131s\u0131 20 bin 214\u2019e, vir\u00fcs nedenli can kayb\u0131 ise 711\u2019e ula\u015ft\u0131.\r\n\u00c7EKYA'DA DA MASKE ZORUNLULU\u011eU\r\n\u00c7ekya\u2019da ise yar\u0131ndan itibaren kapal\u0131 alanlarda 100 ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 etkinliklerde, maske kullan\u0131m\u0131 tekrar zorunlu hale getiriliyor.\r\n\r\nBa\u015fkent Prag'da eczane ve sa\u011fl\u0131k merkezlerinde de maske kullan\u0131m\u0131 zorunlu olacak, 500 ki\u015finin \u00fczerindeki toplant\u0131lara da izin verilmeyecek.\r\n\r\n\u00dclkede, vir\u00fcs bula\u015fan ki\u015fi say\u0131s\u0131 14 bin 800\u2019e, salg\u0131n nedeniyle \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 ise 365\u2019e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\n