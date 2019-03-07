Kıbrıs

İki kazada 11 kişi yaralandı 2 kişi hayatını kaybetti!

7 Mart 2019

Ziyamet-Kumyalı anayolu üzerinde iki aracın  yüz yüze çarpıştığı trafik kazasında, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Daha sonra yaralı eşi  Ertan Talay (E-37)’ın ambulans ile Mağusa Hastanesi’ne götürüldüğü sırada olay yerine giden ve ambulansı takip eden eşi Asiye Çınar Talay (K-31) ise, yolun sağına geçerek karşıdan gelen araç ile çarpıştı.

Asiye Çınar Talay ile karşı araçta bulunan Elif Demir (K-53)  olay yerinde hayatını kaybetti.

İki kazada toplam 11 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre,  saat 14.30 sıralarında meydana gelen Ziyamet- Kumyalı anayolu üzerindeki ilk kazada,  EP 748 plakalı aracı kullanan Mustafa İldiz (E-32) dikkatsizlik sonucunda yolun sağına geçerek karşı istikamette gelmekte olan Ertan Talay (E-37) yönetimindeki MD112 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Mustafa İldiz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Derya Ateş (K-25), Döne Ateş (K-42), Hasan İldiz (E-13), Metin Efe İldiz (E-3) , Enes İldiz (E-5) ve Ertan Talay (E-37) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Tanem Talay (K-2,5) ve Cengiz Talay (E-11) yaralandı.

Açıklamada, yaralıların Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin halen sürdüğü, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

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