İhtiyaçlı ailelere yardım ettiler

KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ihtiyaçlı ailelere yardım yaparak toplumsal farkındalık yaratma adına dernek faaliyetlerine başladı.

İsmini gizli tutan vatandaşın bağışı üzerine harekete geçen dernek başkanı ve yönetimi ihtiyaçlı aileleri tespit ederek gıda yardımı gerçekleştirdi.

Ölmez: İhtiyaçlı ailelere yardımımızı ulaştırdık

KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez yaptığı açıklamada, “Kötü günlerde birbirimize kenetlenmemiz, destek olmamız gerekir.” dedi. Ölmez, her ailenin yaşam hakkının en üst seviyede olması gerektiğini de sözlerine ekledi.