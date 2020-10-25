Iggy Azalea’dan bebeğiyle ilk fotoğraf

Ünlü rap şarkıcısı Iggy Azalea, doğumunu haziran ayında doğruladığı oğlu Onyx’in ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

30 yaşındaki Avustralyalı şarkıcı, Instagram hesabından yedi aylık oğlunun iki farklı fotoğrafını yayınladı.

Azalea, iki yıldır bir dargın bir barışık olarak ilişkisini sürdürdüğü bebeğinin babası Playboi Carti’den ayrıldığını kısa süre önce açıklamıştı.

İlk olarak nisan ayında Azalea’nın bebeği olduğu haberleri ortaya atılmış, ancak ünlü şarkıcı doğum haberini ancak haziran ayında doğrulamıştı. Temmuz ayında da bebeğine Onyx adını verdiğini duyurmuştu.

Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly Azalea, bir bebeği olduğu haberini sosyal medyada açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki anksiyeteyi (endişeyi) daha da artırdığını fark ettim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ve ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum.”