İdlib’de patlama: 7 ölü

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib il merkezinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivilin öldüğü, 30 sivilin yaralandığı bildirildi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde kent merkezindeki “Saat Kavşağı” bölgesine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu en az 7 sivilin hayatını kaybettiği ve 30 sivilin yaralandığını ifade etti.

Olayı henüz üstlenen üstlenmedi.

Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan’ın başkenti Astana’da 4-5 Mayıs 2017’deki toplantıda, Türkiye, Rusya ve İran tarafından “gerginliği azaltma bölgesi” ilan edilmişti.