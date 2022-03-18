İddia: Almanya ambargoya rağmen Rusya’ya askeri teçhizat ihraç etti

Investigate Europe’un raporuna göre, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından AB’nin 2014’te uygulamaya koyduğu silah ambargosuna rağmen Almanya, Rusya’ya 122 milyon euro değerinde askeri teçhizat sevk etti.

Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Annike Einhorn, Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya’nın AB’nin 2014’teki silah ambargosunun ardından Rusya’ya askeri teçhizat ihracatı için herhangi bir yeni lisans vermediğini söyledi.

Kırım’ın yasa dışı ilhakının ardından AB, ihracatı yasakladı

Einhorn, 2020’ye kadar devam eden teslimatla ilgili net bir açıklama yapmadı.

Almanya’nın Rusya’ya özel koruma araçları, buzkıran gemiler, tüfek ihraç ettiği bilgisi paylaşıldı.

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı yasa dışı olarak ilhak etmesinin ardından AB, bu ülkeye herhangi bir silah veya ilgili malzemenin ihracatını yasaklamaya karar vermişti.