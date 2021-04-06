İçişleri Bakanlığı çevrim içi (online) randevu sistemi devrede

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi kapsamındaki ilgili işlemlerin daha hızlı ve verimli olması amacıyla online randevu sistemi yenilenerek devreye girmiştir.

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 pandemi tedbirleri çerçevesinde, temas riskini minumum düzeye çekmek, işlem yapacak kişilerin daha hızlı ve verimli hizmet almasını sağlamak amacıyla, online randevu sisteminin kapsamını genişleterek, muhaceret dairesi uhdesindeki tüm işlemler için online randevu sistemini devreye soktu.

Muhaceret Dairemizde işlem yapacak kişilerin İçişleri Bakanlığı resmi web sitesi https://randevu.icisleri.gov.ct.tr adresine girerek, işlem yapmak istediği ilgili bölüm için randevu alması gerekmektedir.