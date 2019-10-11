İç sahada Cihangir dış sahada Yenicami

Süper Lig’de 5.hafta öncesinde iç sahada en golcü takımın Cihangir, dış sahada ise Yenicami olduğunu görüyoruz.

Sezonun henüz başlarında olmamamıza rağmen Süper Lig’de bol golü maçlar izliyoruz. 5.hafta öncesinde toplamda 14 gol atarak en golü takım durumundaki Cihangir averajla 4.sırada yer alıyor. Cihangir 9 golle iç sahada en golcü takım durumunda.

Liderin takipçisi 2.sıradaki Yenicami ise toplamda 13 gol kaydederken, dış sahada en çok gol atan takım oldu. Siyah-beyazlılar deplasmanda 8 gol ile en golcü takım olarak karşımıza çıkıyor.

İlk 4 haftada farklı galibiyetler var

Süper Lig’de takımlar bu sezon bol gollü bir başlangıç yapmış durumda. İlk dört haftada en farklı galibiyeti Mağusa Türk Gücü 8-0 ile konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu karşısında aldı. Sezonun ilk haftasında Yenicami sahasında ağırladığı 5-0 ile geçerek diğer en farklı galibiyete imza atan takım oldu.

Doğan Türk Birliği ve Küçük Kaymaklı da 4-0’lik galibiyetlerle ön plana çıktı.

Golü unuttular

5.hafta öncesinde Binatlı ve Düzkaya kendi sahalarında gol atma başarısı gösteremediler. Diğer taraftan Güzelyurt temsilcisi Baf Ülkü Yurdu ise deplasmanda gol atamayan tek takım olarak karşımıza çıkıyor.