IBM dünyanın ilk 2 nanometrelik işlemcisini ürettiğini açıkladı

IBM yeni teknoloji sayesinde tırnak büyüklüğündeki bir çipe 50 milyon transistör sığdırılabileceğini söylüyor.

2017’de üretilen 5 nanometrelik işlemcilerde bu sayı 30 milyondu.

Piyasa analizi şirketi IDC’nin araştırma direktörü Peter Rudden’a göre yeni teknoloji bir çığır açtı:

“Yarı iletken üreticileri 14 nanometreden 10’a ve ardından 7’ye indi. Hatta 7 nm. bazı üreticiler için büyük bir zorluk oluşturmuştu.

“IBM bu buluşla teknoloji dünyasına, bu alanda en büyük oyunculardan biri olmaya devam ettiği mesajını verdi.”