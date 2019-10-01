Kıbrıs

Hurmaları izinsiz toplayanlar şikayet edildi

1 Ekim 2019

Kamuya ait hurma ağaçlarındaki meyveleri izin almadan vinç yardımıyla toplayanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girne Mete Adanır Caddesi üzerinde bulunan hurma ağaçlarının meyvelerini, belediyeden izin almadan vinç kullanarak izinsiz toplayanlar hakkında Girne Belediyesi Zabıta Kolluk Biriminin polise şikayeti üzerine yasal işlem başlatıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyeden izin alınmadan, yayaları riske atacak şekilde kamuya ait kaldırımın vinç tarafından işgal edildiğini belirterek, ağacın zarar görebileceği şekilde meyvelerin toplanmak istendiğini söyledi. Nidai Güngördü, hurma ağaçlarını belediyenin diktiğini, bakım ve budanmasının da belediye tarafından yapıldığını bu nedenle ağaçların kamuya ait olduğunu ifade etti.

Güngördü, kamuya ait alanlarda bulunan hurma, zeytin, alıç ve harnup ağaçları yanında çiçeklerin de toplanmaması gerektiğine dikkat çekerek, bakım ve budamayla ilgili Girne Belediyesi Park ve Bahçe Birimine başvurulması gerektiğine dikkat çekti.

https://www.facebook.com/girnebld/posts/3058269404202616

 

 

 

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