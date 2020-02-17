HÜR-İŞ asgari ücrete itiraz etti

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) brüt 3 bin 600 net 3 bin 132 olarak belirlenen 2020 yılının ilk asgari ücretine bugün itirazda bulunduğunu açıkladı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 2020 yılının ilk asgari ücretinin yasada öngörülen koşullarda belirlenmediğini savundu.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandığı ilk günden belirlendiği güne kadar federasyon olarak gerek sözlü gerekse yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına masaya devletin kendisinin belirlemiş olduğu veriler ile oturulup insan onuruna yaraşır ve insanca yaşanabilecek bir ücret belirleme yoluna gidilmesi gerektiğini her platformda dile getirdik. Ancak tüm bunlara rağmen Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu brüt 3,600 TL, net 3,132 TL’yi neye göre belirlendiği hiçbir şekilde açıklanmamıştır.

Bu bağlamda devlet ve işveren ortaklığı ile belirlenen brüt 3,600 TL, net 3,132 TL aylık asgari ücrete bugün resmen itiraz ettiğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.”