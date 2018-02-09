Hükümeti oluşturan partilerin başkanları Meclis’te toplantı yaptı

Koalisyon hükümetinde yer alan siyasi partilerin başkanları Cumhuriyet Meclisi’nde bugün Genel Kurul öncesi bir araya geldi.

Toplantı nedeniyle, hükümet programının okunacağı ve Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin yapılacağı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı da gecikmeli olarak saat 11.25’te başladı.

Başkanların, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanlığı konusunda Başsavcılık’ın olumsuz görüş vermesi üzerine değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Meclis’teki Başbakanlık odasında yer alan toplantıya Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş katıldı.

Öte yandan CTP Grubu da sabah saatlerinde toplantı yaptı.