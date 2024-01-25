Hukuk Komitesi, “Haksız Fiiller (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni onayladı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Haksız Fiiller (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sundu.

Değişiklik önerisi yasadaki İngiliz döneminden kalma “Majesteleri aleyhine herhangi bir haksız fiil davası açılamaz” cümlesinin çıkarılmasını içeriyor.

Komite, gündeminde olan Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ise genel görüşmesini yaptı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün saat 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, öneri sahibi UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk olan “Haksız Fiiller (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı” gündemiyle toplandı.

Komite, ilk olarak “Haksız Fiiller (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sundu.

Daha sonra “Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini yapan komite bu tasarıyla ilgili görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında da devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sanayi Dairesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkililer katılarak komiteye görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Haksız Fiil Nedir?

Haksız fiil, hukuk kurallarına aykırı bir şekilde diğer bir kişinin malvarlığı veya şahıs varlığında zarar meydana gelmesine neden olan eylemdir. Bir haksız fiilden bahsedilebilmesi için zarara sebep olan fiilin öncelikle hukuka aykırı olması gerekir. Hukuka aykırı fiil maddi ya da manevi bir zarara neden olmalıdır.