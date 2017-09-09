‘Okullar arasında bir fark yok’

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullarda bakanlığın belirlediği müfredata bağlı olarak aynı eğitim verildiğini, dolayısıyla okullar arasında eğitim ve öğretimle ilgili herhangi bir fark bulunmadığını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 9 Eylül İlkokulu hakkında çıkan haberle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklaması aynen şöyle:

“Haberde 9 Eylül İlkokulu’nda verilen eğitimin diğer okullarımızdan daha iyi olduğu ve okulun tercih edilme sebebinin bu nedenden kaynakladığından bahsedilmektedir. Maalesef toplumumuzda zaman zaman böyle konularda yanlış bir önyargı ortaya çıkmakta ve bazı okullarımıza aşırı yönlenme olmaktadır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak öncelikle belirtmek isteriz ki okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz büyük bir özveri ve fedakarlık ile bu kutsal mesleği yapmaktadırlar. Okullarımız bakanlığımızın belirlediği müfredata bağlı olarak aynı eğitimi vermektedirler. Dolayısıyla okullarımız arasında eğitim ve öğretimle ilgili herhangi bir fark bulunmamaktadır. Öğretmenlik mesleğini özveri ile yapan öğretmenlerimize de güvenimiz tamdır”