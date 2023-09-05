Hristodulidis üçlü zirve önecesi Miçotakis’le görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, üçlü zirve öncesi dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le gerçekleştirdiği ikili görüşmeye geniş yer verdiler.

Gazete: “Gidişatı Önemli Duraklar Belirleyecek” başlığı altında verdiği haberinde, Hristodulidis ve Miçotakis’in dünkü görüşme sonrasında yaptıkları açıklamalarda Eylül ayındaki BM Genel Kurulu ve Ekim ayındaki Avrupa Konseyi toplantısını Kıbrıs sorunundaki gidişat için belirleyici olacağına vurgu yaptıklarını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis görüşme sonrasındaki açıklamasında özetle, Kıbrıs sorununun çözümünün kendileri için birincil öneme sahip olduğunu belirterek, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu ve Ekim ayındaki AB toplantısının, olayların nasıl ilerleyeceği konusunda belirleyici olacaklarını vurguladı.

Hristodulidis, şu anki mevcut durumun Kıbrıs’ın geleceği olamayacağını da öne sürerken çözüm müzakerelerinin en kısa sürede yeniden başlamasını arzuladıklarını da ifade etti.

Habere göre Miçotakis ise açıklamasında, önümüzdeki iki ayın birçok önemli konu için belirleyici olacağı konusunda Hristodulidis’e katıldığını belirterek ülkesinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin BM kararları temelinde yeniden başlaması gerektiği tezini her zaman destekleyeceğini vurguladı.

Miçotakis – Netanyahu görüşmesi

Öte yandan Haravgi gazetesi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla da bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Habere göre görüşme sonrasında yapılan açıklamada, Miçotakis ile Netanyahu’nun, “hali hazırda çok iyi düzeyde olan işbirliğini, savunma, ekonomi ve turizm gibi alanlarda daha da güçlendirmeye ilişkin konuları” ele aldılar.

Görüşmede, iki ülkenin enerji ve sivil koruma konularında işbirliğinin de ele alındığını belirten gazete, Miçotakis’in ise “Doğu Akdeniz-Avrupa enerji ağındaki merkezi önemine” ve İsrail’le özellikle terörizmle mücadele konularındaki işbirliğine vurgu yaptığını aktardı.