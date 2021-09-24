Hong Kong’da konut krizi: İki yatak boyutunda daireler yapılıyor

Süregelen emlak krizi nedeniyle Hong Kong’da iki büyük çift kişilik yatak ölçülerinde daireler inşa ediliyor.

Bir hükümet belgesine göre, şehrin önde gelen inşaat firması Sun Hung Kai Emlak, Yeni Bölgeler’deki Sai Kung bölgesinde bu tür küçük daireler inşa ediyor.

Yapım aşamasında olan 5 bin 400 dairenin çoğu yalnızca 26,3 metrekare ölçülerinde, bazılarıysa 8,2 metrekareden daha küçük. Mutfağı ve banyosu olmayan en küçük daireler iki büyük çift kişilik yatak boyutunda.

Emlak fiyatlarındaki ani yükseliş sürerken Hong Kong’daki küçük apartman daireleri alandaki kısıtlılığa rağmen alıcıları çekmeye devam ediyor.

Temmuz ayında Çin hükümeti Hong Kong’daki küçük evlerin tamamını 2049’a kadar ortadan kaldırma hedefi koymuştu.

Çin hükümeti konut krizi için sık sık büyük holdinglerin “tekelci davranışlarını” suçluyor. Çinli yetkililer kısa süre önce şehrin zenginlerinden kaynakları artırmalarını ve konut sıkıntısının çözülmesine yardımcı olmak için Pekin’in çıkarlarını desteklemelerini istedi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, salı günü yeni “sadece yurtseverler” siyasi sisteminde konut sıkıntısına ve artan arazi arzına öncelik verileceğini söyledi.

Lam “Bugün [inşaat şirketlerinin] Hong Kong hükümetinin politikalarıyla işbirliği yapmaya çok istekli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Seçim sistemini mükemmelleştirdikten sonra toplumsal sorunları çözmek için kamu sektörüyle özel sektör arasındaki bu tarz ortaklıkların daha fazla sonuç vereceğini umuyorum.

Yatırımcıların, yetkililerin konut fiyatı kontrolü emri vereceğinden korkarak satış kararı almasının ardından Hong Kong’un önde gelen 4 emlak devi çarşamba günü varlık değerlerinden 6,7 milyar dolar (yaklaşık 59 milyar TL) kaybetti. Yetkililerin nano daire kültürünü ortadan kaldırmak için fiyat sınırları ve satın alma kısıtlamaları uygulayacağı yönünde spekülasyonlar çoğalıyor.

Bloomberg’e göre Hong Kong ve Çin emlak araştırma şirketi Bocom International’ın başkanı Philip Tse “İnsanlar daha çok sübvansiyonlu konut inşa etmek için ilave sorumluluk almaları gerekip gerekmediği konusunda endişeli olabilir” dedi.