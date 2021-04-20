Hong Kong, Hindistan’dan gelen tüm uçuşlara yasak getirdi

Hindistan\u2019\u0131n ba\u015fkenti Yeni Delhi\u2019den Hong Kong\u2019a ger\u00e7ekle\u015fen bir u\u00e7u\u015fta 68 yolcudan 47\u2019sinin covid-19 testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Tespit edilen b\u00fct\u00fcn vakalar sonras\u0131 ise Hong Kong, Hindistan\u2019dan gelen t\u00fcm u\u00e7u\u015flara yasak getirdi\u011fini bildirdi.\r\n\r\n\r\n\r\n4 Nisan\u2019da Hintli bir tur operat\u00f6r\u00fc taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen Hindistan\u2019\u0131n ba\u015fkenti Yeni Delhi\u2019den Hong Kong\u2019a ger\u00e7ekle\u015fen u\u00e7u\u015fta yer alan 68 yolcudan 47\u2019sinin testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nYetkililer, Mumbai\u2019den Hong Kong\u2019a gelen u\u00e7u\u015flarda da birka\u00e7 vaka tespit edildi\u011fini s\u00f6ylerken Hong Kong y\u00f6netimi Hindistan, Pakistan ve Filipinler\u2019den t\u00fcm u\u00e7u\u015flar\u0131 iki hafta s\u00fcreyle yasaklad\u0131.\r\n\r\n\r\n*K\u0131rm\u0131z\u0131: Covid pozitif \u00e7\u0131kanlar *Sar\u0131: temasl\u0131lar\r\n \r\n\r\nCovid-19\u2019un ilk g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgelerden biri olan Hong Kong\u2019da bug\u00fcne kadar vir\u00fcs nedeniyle en az 205 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, 11 bin 696 vaka kaydedildi.\r\n\r\n\u0130NG\u0130L\u0130Z MUTASYONU TESP\u0130T ED\u0130LD\u0130\r\n\r\nD\u00fcnya genelinde yeni tip corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 yay\u0131lmaya devam ederken Hong Kong\u2019da, \u0130ngiltere\u2019de ortaya \u00e7\u0131kan N501Y mutasyonu ilk kez tespit edildi.\r\n\r\nHong Kong\u2019da son 14 g\u00fcnde yurt d\u0131\u015f\u0131 kaynakl\u0131 vakalar\u0131n tespit edilmesiyle Hindistan, Pakistan ve Filipinler \u201cy\u00fcksel riskli \u00fclkeler\u201d kategorisine al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nMutasyonun do\u011frulanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Hong Kong ile Hindistan, Pakistan ve Filipinler aras\u0131ndaki kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 u\u00e7u\u015flar 2 hafta boyunca ask\u0131ya al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nYar\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olacak karara g\u00f6re Hindistan, Pakistan ve Filipinler\u2019de son 21 g\u00fcn i\u00e7erisinde 2 saatten fazla kalan ziyaret\u00e7iler de Hong Kong\u2019a giremeyecek.\r\n\r\nH\u0130ND\u0130STAN REKOR \u00dcST\u00dcNE REKOR KIRIYOR\r\n\r\nHindistan ise son d\u00f6nemde Covid-19 vaka ve can kay\u0131plar\u0131nda rekor \u00fcst\u00fcne rekor k\u0131r\u0131yor. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde g\u00fcnl\u00fck 275 vaka s\u0131n\u0131r\u0131na dayanan \u00fclkede yap\u0131lan her 3 testten birinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\u00dclkede bu g\u00fcne kadar kaydedilen vaka say\u0131s\u0131 15 milyonu a\u015farken, toplam can kayb\u0131 180 bine ula\u015ft\u0131.\r\n\r\nNTV\r\n\r\n