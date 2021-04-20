DünyaSürmanşet

Hong Kong, Hindistan’dan gelen tüm uçuşlara yasak getirdi

20 Nisan 2021
yeni delhi hong kong uçuşta covid-19





Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den Hong Kong’a gerçekleşen bir uçuşta 68 yolcudan 47’sinin covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Tespit edilen bütün vakalar sonrası ise Hong Kong, Hindistan’dan gelen tüm uçuşlara yasak getirdiğini bildirdi.





Etiketler
20 Nisan 2021


Başa dön tuşu