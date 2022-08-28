Hollanda’daki tır kazasında can kaybı 6’ya çıktı

Hollanda Polisi, dün akşam Nieuw-Beijerland köyündeki Zuidzijdsedijk yolunda bir tırın yoldan çıktığını ve mangal partisindeki kalabalığa daldığını açıkladı.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, 46 yaşındaki İspanyol sürücü “ölümcül bir trafik kazasına neden olmaktan” gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca sürücünün kaza esnasında alkollü olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi; olay yerinde incelemeler devam ediyor.