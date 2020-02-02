Dünya

Hollanda: Ensest mağdurlarına soyadı değiştirme kolaylığı

2 Şubat 2020

Hollanda hükümeti, ensest mağdurlarının, faillerle aynı soyadını taşımaktan kurtulmaları için, soyadı değişikliğini kolaylaştıran bir düzenlemeyi kabul etti.

Ensest mağdurları, artık mahkeme kararına gerek kalmadan ve hiçbir ücret ödemeden, kolayca soyadlarını değiştirebilecek.

Düzenleme, aile içi şiddet mağdurlarını da kapsayacak.

Hollanda hükümeti, Hukuksal Koruma Bakanı Sander Dekker’in önerisi üzerine, ensest mağdurlarına soyadı değişikliği kolaylığı sağlamayı kararlaştırdı.

Bakan Dekker, ensest kurbanlarının genellikle fail ile aynı soyadına sahip olduğuna dikkati çekerek, değişiklik gerekçesini şöyle açıkladı:

“Bu acı verici geçmişten kurtulmak için yeni bir soyadı gerekiyor. Bunun için çaba harcamak da, eski yaraların yeniden açılmasına neden oluyor. Bu nedenle soyadı değişikliği kolay olmalı.”

Hollanda’da bir yetişkin için isim değişikliği masrafı 835 euroya (yaklaşık 5 bin 500 lira) mal oluyor. Ayrıca ensest mağdurları, isim değişikliği için kesinleşmiş bir yargı kararına ihtiyaç duyuyordu.

Olay yargı aşamasındaysa, bağımsız bir uzman tarafından, soyadının mağdura, fiziksel ya da psikolojik yük getirdiği yönünde rapor isteniyordu.

Yeni düzenleme ile ensest mağdurları, mahkeme kararına gerek kalmadan ve hiçbir ücret ödemeden, soyadlarını kolayca değiştirebilecek.

Aile hekimi ya da başka bir uzmanın, “soyadı ile fiziksel ya da psikolojik sorunu olduğuna ilişkin” tavsiyesi yeterli olacak.

Soyadı değişikliğini kolaylaştıran karar, aile içi şiddet kurbanlarını da kapsayacak. Aile içi şiddet mağdurları da, ücretsiz soyadı değişikliği talebinde bulunabilecek.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İtalya acil durum ilan etti, ülkede Çinlilere saldırılar başladı

İtalya acil durum ilan etti, ülkede Çinlilere saldırılar başladı

31 Ocak 2020
Photo of Avrupa Parlamentosu’nda sandalye dağılımı Brexit’le değişti

Avrupa Parlamentosu’nda sandalye dağılımı Brexit’le değişti

31 Ocak 2020
Photo of Fransız bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi

Fransız bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi

31 Ocak 2020
Photo of 20 soruda yeni koronavirüs salgını

20 soruda yeni koronavirüs salgını

31 Ocak 2020
Photo of Corona virüsünde son durum: Virüs hızla yayılıyor (Virüs Rusya’ya sıçradı)

Corona virüsünde son durum: Virüs hızla yayılıyor (Virüs Rusya’ya sıçradı)

31 Ocak 2020
Photo of Brexit ile değişecek ve değişmeyecek yedi şey

Brexit ile değişecek ve değişmeyecek yedi şey

31 Ocak 2020
Photo of Koronavirüs korkusu nedeniyle İtalya’da Çinlilere saldırılar başladı

Koronavirüs korkusu nedeniyle İtalya’da Çinlilere saldırılar başladı

31 Ocak 2020
Photo of İngiltere’de iki kişide virüs tespit edildi

İngiltere’de iki kişide virüs tespit edildi

31 Ocak 2020
Photo of DSÖ’den koronavirüs açıklaması! Uluslararası acil durum ilan edildi

DSÖ’den koronavirüs açıklaması! Uluslararası acil durum ilan edildi

31 Ocak 2020
Photo of Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için hangi ülke ne tür önlemler alıyor?

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için hangi ülke ne tür önlemler alıyor?

30 Ocak 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı