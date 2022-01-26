Hollanda covid-19 önlemlerini büyük ölçüde gevşetti

Başbakan Rutte’ye göre, salgının başında dile getirdiği “sürü bağışıklığı” ancak aşılarla mümkün. Rutte, bu nedenle göçmen işçiler gibi henüz aşılanmamış grupların, koronavirüs aşısı konusunda ikna edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.