Hollanda covid-19 önlemlerini büyük ölçüde gevşetti

Artan Omicron varyantı vakaları nedeniyle 15 Ocak’a kadar kapalı kalan Hollanda’da, bugünden itibaren 3 hafta boyunca Covid önlemleri büyük ölçüde gevşetildi.
Restoran, kafe ve barlar 05:00-22:00 saatleri arasında yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Kültür-sanat sektörü, eğlence parkları, kumarhaneler de, saat 22:00’ye kadar faaliyetlerine devam edecek.
Gevşeme ile büyük bir risk aldıklarını söyleyen Başbakan Mark Rutte, “Umarım birkaç hafta sonra yeniden başa dönmeyiz” dedi.
Başbakan Rutte, Salı akşamı Sağlık Bakanı Ernst Kuipers ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, yüksek enfeksiyon rakamlarına rağmen “mümkün olan sınırları bilinçli olarak zorlama” kararı aldıklarını söyledi.