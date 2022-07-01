Hırvatistan’da sıcaktan bunalan hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu yiyecek verildi

H\u0131rvatistan'da etkisini s\u00fcrd\u00fcren s\u0131cak hava dalgas\u0131 nedeniyle ba\u015fkent Zagreb'deki hayvanat bah\u00e7esinin sakinlerine serinlemeleri i\u00e7in buzlu yiyecek da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nHayvanat bah\u00e7esi yetkilileri, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 38 dereceye y\u00fckseldi\u011fi kentte s\u0131caktan bunalan hayvanlara dondurulmu\u015f yiyecekler verildi\u011fini duyuruldu.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nYetkililer, canl\u0131lar\u0131n su ve olu\u015fturulan havuzlar vas\u0131tas\u0131yla serinlediklerini kaydetti.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n