Dünya

Hırvatistan’da sıcaktan bunalan hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu yiyecek verildi

1 Temmuz 2022
Hırvatistan






Hırvatistan’da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Zagreb’deki hayvanat bahçesinin sakinlerine serinlemeleri için buzlu yiyecek dağıtıldı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, hava sıcaklığının 38 dereceye yükseldiği kentte sıcaktan bunalan hayvanlara dondurulmuş yiyecekler verildiğini duyuruldu.




 



Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu yiyecek verildi

 

Yetkililer, canlıların su ve oluşturulan havuzlar vasıtasıyla serinlediklerini kaydetti.

 

Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu yiyecek verildi



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1 Temmuz 2022






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