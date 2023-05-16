Hırsızlık zanlıları iki gün daha tutuklu kalacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hırsızlık zanlıları iki gün daha tutuklu kalacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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(Kamalı Haber) – Cengizköy’de meydana gelen “Ev Açma ve Hırsızlık” suçlarından tutuklanan zanlılar Turgut Gezergün ile Bahar Gezergün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) – Cengizköy’de meydana gelen “Ev Açma ve Hırsızlık” suçlarından tutuklanan zanlılar Turgut Gezergün ile Bahar Gezergün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Öztuğ  olayla ilgili bulguları aktardı.


Öztuğ 05.03.2023-12.04.2023 tarihleri arasında, Cengizköy’de bulunan bir şahsa ait ikametgahın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden muhtelif ziynet eşyaları çalındığı yönde yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilerek tutuklanan zanlılar Turgut Gezergün ile Bahar Gezergün’ün tasarrufunda süz konusu ziynet eşyaları bulunarak emare yapıldığını söyledi.

Polis çalınan ziynet eşyalarında 2 adet altının eksik olduğunu birini Lefkoşa’da bir kuyumcuda diğerini ise halen aradıklarını belirtti. Polis meselenin yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren  Lefke Kaza Mahkemesi Yargıcı Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Tags:altınbahar gezergünhırsızlıkLefketurgut gezergün
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