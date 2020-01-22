Hırsızlık kamera kayıtlarına yansıdı

İşyerinin kasasından 3 bin 165 TL nakit para ve 405 TL değerinde üç karton sigara çalıp, aynı gün ülkeden çıkış yapan Cumali Mert Bulut, 1 yıl sonra ülkeye giriş yaparken tespit edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da geçen yıl kasiyer olarak çalıştığı Off Licence’tan para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Cumali Mert Bulut dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Bayır, zanlı Cumali Mert Bulut’un Demirhan’da faaliyet gösteren ve kasiyer olarak çalıştığı bir Off Licence’ın kasasından, 21 Ocak 2019 tarihinde, 3 bin 165 TL nakit para ve 405 TL değerinde üç karton sigara çaldığını ifade etti.

Polis, zanlının aynı gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığını, ancak 20 Ocak 2020 tarihinde KKTC’ye yeniden giriş yaptığı sırada tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının suçlamaları reddettiğini ancak kamera kayıtlarından sigaraları çantasına koyarken görüldüğünü mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede turist statüsünde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.