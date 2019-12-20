Kıbrıs

Hindistan’la ortak tatbikatı tamamlayan Rus savaş gemileri İran’a gidiyor

20 Aralık 2019

Rusya Baltık Filosu, Umman Denizi’nde Hindistan’la yapılan ortak tatbikatın ardından İran’a doğru ilerlediğini açıkladı.

Hindistan’la Umman Denizi’ndeki ortak tatbikatı tamamlayan Rusya, bu kez İran ve Çin’le Hint Okyanusu’nda yapacağı ortak tatbikata gözünü çevirdi.

Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre Umman Denizi’nde yol alan Rus savaş gemileri, İran’a doğru ilerliyor.

Filo açıklamada, “Baltık Filosu’na ait bir dizi savaş gemisi, şu anda uzun sefer gerçekleştiriyor ve İran’ın Çabahar Limanı’na doğru seyrediyor. Rus grubunda Yaroslav Mudrıy devriye gemisi, Yelnya tankeri ve Viktor Konetskiy deniz römorkörü yer alıyor” ifadelerini kullandı.



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