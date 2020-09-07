Hindistan’dan dünya rekoru: Bir günde 90 binden fazla vaka

Dünyanın günlük Covid-19 rekoru kırıldı. Hindistan’da bir günde 90 bin 632 yeni vaka kaydedildi.

Johns Hopkins Üniversitesi dünya genelinde koronavirüs vakalarının 27 milyonu aştığını gösterirken Hindistan’da vaka sayısı da 4 milyonu aşmış durumda.

The Guardian’da yer alan habere göre, Hindistan, 24 saat içinde 90 bin 632 vaka kaydederek dünya rekoru kırdı ve Brezilya’daki toplam vaka sayısını geride bıraktı.

ABD’de şu ana kadar 6.2 milyon vaka, Brezilya’da ise 4 milyon 137 bin 521 vaka kaydedildi.

Hindistan ayrıca, 4.204.613 vaka sayısı ile dünyadaki en büyük ikinci doğrulanmış vaka sayısına sahip. Dünyadaki üçüncü en yüksek ölüm oranına sahip Hindistan’da ise 71.642 ölüm vakası bildirdi.

Vaka sayılarındaki artışa rağmen metro kullanıma açıldı

Öte yandan Hindistan, koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen günlük yaklaşık 2.7 milyon yolcu taşıyan başkent Yeni Delhi’deki metro hatlarını yeniden hizmete açtı.

Yeni Delhi Televizyonunun (NDTV) haberine göre, günlük yaklaşık 2,7 milyon yolcu taşıyan metro ağına binecek yolcuların yeni açıklanan kurallara göre, vücut sıcaklığı tarama, sosyal mesafe şartı, daha az nakit para kullanımı gibi bazı salgınla mücadele tedbirlerine uyması gerekiyor.

Metro istasyonlarında Covid-19 önlemlerine uyulup uyulmadığı kameralar ve yerleştirilen çeşitli elektronik ekipmanla takip edilecek. Salgının yoğun olduğu bölgelerdeki metro durakları ise bir süre daha kapalı tutulacak.

Başkentteki metro ağını takiben bazı kentlerde de metro hatları hizmete girecek.