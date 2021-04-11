Hindistan’da bir günde 152 bin 879 yeni vaka

Hindistanda koronavirüs kaynaklı can kaybı 169 bin 305’e yükseldi. Ülke, toplam vaka sayısında ABD ve Brezilya’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Ülkede salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 13 milyon 358 bin 805 olarak açıklanırken; bu vakalardan 12 milyon 81 bin 443’ü iyileşti. Ülkede aktif vaka sayısı ise 1 milyon 108 bin 57 olarak duyuruldu.

101 milyonu aşkın kişi aşı oldu

Ülkede aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor. Günlük ortalama 3 milyon 834 bin kişinin aşılandığı ülkede, şu ana kadar 101 milyon 284 bin 282 kişinin aşı olduğu duyuruldu.

Ülkede nüfusun yüzde 6.5’ine aşıların ilk dozunun, yüzde 0.9’una ise aşıların ikinci dozunun uygulandığı açıklandı.