Hindistan’da 20 aylık bebeğin organları 5 kişiye hayat verdi

Hindistan’da terastan düşerek hayatını kaybeden 20 aylık bebek, ülkenin en genç organ bağışçısı olarak kayıtlara geçti. Bebeğin organları 5 kişiye hayat verdi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan Dhanishtha adlı kız bebek terastan düştüğünde aldığı yaralardan dolayı hastanede hayatını kaybetti. 20 aylık bebeğin ailesi organ bağışına izin verince, organları 5 kişiye hayat verdi. Bebek, ülkenin en genç organ bağışçısı olarak kayıtlara geçti.

‘Bebeğin ailesi kendi yaşadıkları acıya rağmen, organları bağışlayacak cömertliğe sahip’

Başkentteki Ganga Ram Hastanesi tarafından yapılan açıklamada; bebeğin kalbi, karaciğeri, her iki böbreği ve korneasının 5 hastaya nakledildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, “Dhanishtha’nın ebeveynleri, kızlarının kaybının tarifi olmayan acısına rağmen organlarını bağışlayacak cömertliğe sahip” ifadelerine yer verildi.

Ülkenin karşı karşıya olduğu akut organ donörü krizini çözebilmek için Dhanishtha’nın ebeveynleri gibi daha fazla insanın öne çıkması gerektiği de aktarıldı.

‘Kızımızın organları insanları yaşatıyor’

Bebeğin babası Ashish Kumar, “Hastanede kaldığımız süre boyunca organ ihtiyacı olan birçok hasta ile tanıştık. Kızımızı kaybetsek de organ bağışı ile yaşamaya devam ediyor. Kızımızın organları, insanlara hayat verdi” dedi.

Hindistanda her yıl ortalama 500 bin kişi organ nakli yapılamaması sebebiyle hayatını kaybediyor

En düşük organ bağışı oranına sahip ülkelerden biri olan Hindistan’da her yıl ortalama 500 bin kişi, organ nakli yapılamaması nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Hindistan yasalarına göre, kişinin ölümünden sonra organlarının bağışlanıp bağışlanmayacağına yalnızca ölen kişinin yakın akrabaları karar verebiliyor. Kişi, yaşamı boyunca organ bağışında bulunmayı taahhüt etse dahi ölümünün ardından organ nakli yapılabilmesi için yakınlarının onay vermesi gerekiyor.