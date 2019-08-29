Hindistan, S-400 için Rusya’ya ön ödeme yaptı

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Hizmetleri basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada Hindistan’ın, S-400 füze savunma sistemleri için Rusya’ya ön ödeme yaptığı belirtildi.

ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen S-400 kararından caymayan Hindistan’dan, sistemlerinin alımı için Rusya’ya ön ödeme geldi.

Sputnik’e konuşan kaynak “Bu konu çözüldü. Teknik detaylar hakkında yorum yapmıyoruz” dedi.

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Hizmetleri Müdür Yardımcısı Vladimir Drojjov daha önce Moskova’nın bu yıl sonuna kadar Hindistan’dan ilk ödemeyi almayı umduğunu, böylece S-400 sevkiyatının 2020’de başlayıp 2025’te tamamlanabileceğini söylemişti.

İki ülke arasında S-400 anlaşması Ekim 2018’de başlamıştı. Rusya, 5.43 milyar dolar karşılığında Hindistan’a S-400 bataryası gönderecek.