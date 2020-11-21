Spor
Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hidayet Türkoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
“Covid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.”
TBF’den ‘geçmiş olsun’ mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs testi pozitif çıkan Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu için “geçmiş olsun” mesajı yayınladı.
“Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu’na ‘geçmiş olsun’ dileklerimiz iletiyoruz.”