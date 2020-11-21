Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

Hidayet Türkoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

“Covid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.”

TBF’den ‘geçmiş olsun’ mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs testi pozitif çıkan Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu için “geçmiş olsun” mesajı yayınladı.

“Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu’na ‘geçmiş olsun’ dileklerimiz iletiyoruz.”