HEP BERABER ANAVATAN’A AĞLAYALIM…

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman’ın “kamudan maaş alanlardan kesilsin özel sektör çalışanlarına verilsin” açıklamasından sonra deyim yerindeyse ortalık fena “ateş aldı.”

Sosyal medya üzerinden hararetli tartışmalar başladı. (Küfre varan paylaşımları herkesin eleştirmesi şarttır.)

Ali Başman’a kamuda örgütlü sendikalardan ve haliyle memurlardan o kadar çok eleştiriler yönetildi ki Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başman’ı savunan, İnşaat Müteahhitleri Birliği de destek beyan eden açıklamalar yapmak zorunda kaldılar.

Zaman zaman zıvanadan çıkan bu tartışmaların ortak ana fikri şu oldu;

“Özel sektör çalışanları çok zor durumdadır ve hükümet kaynak yaratarak özel sektör çalışanlarını desteklemelidir.”

Ali Başman “hepimiz fedakarlık yapalım, kamudan keselim özele verelim” diyor.

Sendikalar ve birçok farklı görüşte olanlar da “zenginler fedakarlık yapsınlar ve servetlerinin bir kısmını özel sektör çalışanları için ödesinler” görüşünü dile getirdi.

Ağırlıklı olarak “servet vergisi konulsun” görüşü ön plana çıktı.

En azından, devletin yaptığı yatırımlar nedeniyle (yol, alt yapı, emirname ve benzeri) mülkleri milyon sterlinlere çıkan, buralarda iş yapıp milyon sterlinler kazananlardan hakkıyla gerekli vergiler alınsın ve bu dönemde özel sektör çalışanları desteklensin.

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Ben, bu tartışmaları son derece olumlu buluyorum.

Sağlık ve ekonomi açısından son derece kötü günlerden geçiyoruz.

On binlerce özel sektör çalışanının yardıma muhtaç oldukları aşikardır.

Zaten bunu tartışmanın tüm tarafları bu durumu teslim ediyor.

Nasıl yardım yapılacağına ilişkin farklı yollar öneriyorlar.

Bu sağlıklı tartışma hükümet edenlerin de yönlendirmesi ile son derece faydalı bir icraata evrilebilir.

Kıbrıs Türkünün “ortak görüşü” oluşabilir ve herkes de gönül rızası ile bu “ortak görüş” doğrultusunda fedakarlıkta bulunabilir.

Faaakaatt!!!

Bu “garip” ülkede işler böylesi sağlıklı bir zeminde ilerlemiyor.

Ülkenin vatandaşları çıkış yolu bulmak için bir birleriyle didişirlerken ülkenin Başbakan’ı çıkıp “anavatan ne istersek bize verir” diyor ve tüm tartışmaları anlamsız kılıyor.

Bir süreden beridir “anavatan bizi destekliyor ve sadece bize para verir” anlayışı iktidardır ya.

Öyleyse biz niye birbirimizle didişiyoruz ve kavga ediyoruz?

Yok memurların maaşlarından kesilsin, yok zenginler için servet vergisi konulsun falan.

Hepsi boş laflar.

Eğer anavatan verecekse buyursun versin.

Ey anavatan 50 bin özel sektör çalışanı açlık sınırındadır ve acil olarak para göndermezsen açlığa mahkum olacaklardır.

Aylık ortalama 5 bin liradan 50 bin özel sektör çalışanı için 250 milyonu acil olarak gönder.

Başbakan bunu talep etsin biz de hep beraber ağlaşalım ve şükran çekelim.

Anavatan bir ihtimal gönderir herhalde.

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Ülkenin içinde bulunduğu durum özet olarak budur.

Bu durum, sosyolojik, psikolojik, politik olarak nasıl isimlendirilir bilemiyorum.

Bilen varsa beri gelsin…