Hentbolun yenilmez armadası GG

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen erkekler süper Ligde yenilgisiz şampiyon olan Gençlik Gücü hentbolcuları düzenlenen kupa finallerinde de şampiyonluk elde ederek sezonu tamamlamıştı.

Ülkemizde salon sezonunun bitmesinin ardından aldığı davetle Kosova’ya giden GG hentbolcuları yenilgisizlikleri koruyarak turnuvayı tamamladı.

Kosova’da oynadığı ilk iki maçı kazanan GG hentbolcuları ve antrenörleri Turgut Karamanoğlu son maçta hayli zorlandı ancak yine yenilmedi.

”İNANILMAZ TAKTİR TOPLADIK”

GG, Kosova’daki özel turnuvanın son gününde, Avrupa kupalarına gitme hakkı kazanan, kadrosunda 4 milli takım oyuncusu bulunduran Rahoveci takımı ile karşılaştı.

Kosova’da iki günde iki maç oynayıp yorgun olan temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında uzun süre geride götürdüğü maçı berabere bitirdi ve 2 galibiyet 1 beraberlik ile turnuvayı birinci tamamladı.