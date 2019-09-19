Hentbolun gençleri hızlı başladı

Hentbolda 2019-2020 sezonu U20 kategorilerinde oynanan maçlarla başladı.

KKTC Hentbol Federasyonu 2019-2020 sezonu lig maçlarına resmen başladı. 20 yaş altı kategorisinde kızlarda ve erkeklerde ikişer maç geride kaldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde kızlarda Şahlanspor ve UKÜ takımları ilk maçlarını kazanmayı başardılar. Erkeklerde ise YDÜ ve Esentepe Belediyesi Spor Kulübü ilk maçlarını kazandı.

Şahlanspor-DİGEM: 27-25

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kızlar Ligi’nde Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ilk maçta Şahlanspor ile DİGEM karşı karşıya geldi. İlk devresi 14-10 Şahlanspor üstünlüğünde tamamlanan maçı Şahlan kızları 27-25 kazanmayı başardı.

Maçta Şahlanspor’da Leyla Halvacı 9 sayı atarken, en skorer oyuncu DİGEM’den Beste Kaya 11 sayı attı.

MGA-YDÜ: 11-20

Hentbol U20 Erkekler Ligi’nde oynanan sezonun ilk maçında ise MGA ile YDÜ karşı karşıya geldi. Mağusa’daki mücadele MGA Arena’da oynandı. YDÜ’nün rahat galip geldiği karşılaşmanın ilk devresi 20-9 YDÜ üstünlüğünde tamamlandı. YDÜ erkekleri karşılaşmayı 40-20 kazanırken, MGA’dan Okan Kartal 7 sayı ile, YDÜ’den Arda Kahraman ise 12 sayı ile en skorer oyuncular oldu.

UKÜ-YDÜ: 25-22

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kızlar Ligi’nin ilk haftasında oynanan önemli maçta UKÜ ile YDÜ karşılaştı. CIU Arena’daki mücadele son ana kadar nefes kesti. İlk devresi 13-9 UKÜ kızlarının üstünlüğünde tamamlanan mücadeleyi UKÜ kızları 25-22 kazanmayı başardı.

Maçta UKÜ’den en skorer oyuncu 7 sayı atan Sonuç Koç olurken, karşılaşmanın en skorer oyuncusu YDÜ’den Büşra Yıldız 10 sayı attı.

Yükseliş-Esentepe: 41-46

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Ligi’nde oynanan Yükseliş-Esentepe maçı da baştan sonra çekişmeli geçti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresini 21-19 kazanan Yükseliş sonunu getiremedi.

Esentepe karşısında ikinci devrede üstünlüğü kaybeden Yükseliş maçı 46-41 kaybederken Esentepe’den 16 sayı kaydeden Şükrü Erdoğan en skorer oyuncu oldu ve takımının galibiyetine önemli katkı koydu. Yükseliş’in en skorer oyuncusu ise 13 sayı atan Muhammed Hatun oldu.

FOTOĞRAFLAR: AHMET ÖZSOY – FERHAN BARIŞSEV