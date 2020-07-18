Hentbolcular plaja iniyor

KKTC Henbol Federasyonu, pandemi nedeni ile yarım kalan hentbol ligleri konusunda, kulüplerle yaptığı toplantı sonrası, tescil kararı almasının ardından plaj turnuvası hazırlığına başladı.

Hentbolcuların her yıl yaz döneminde dört gözle beklediği plaj organizasyonlarının ilki Yeniboğaziçi’nde gerçekleşecek. Yeniboğaziçi Belediyesi ile işbirliğinde 25-26 Temmuz tarihlerinde plaj hentbolu turnuvası düzenlenecek.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkıları ile gerçekleşecek turnuvada Yakın Doğu Üniversitesi de ulaşım sponsorluğu yapacak. 25-26 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa’dan federasyon lokali önünden otobüs servisi gerçekleşecek organizasyona katılım ücreti alınmayacak.

Büyükler, U18 (2002 doğumlu ve altı), U14 (2006 doğumlu ve altı) kategorilerinde gerçekleşen turnuvaya kayıt yaptırmak isteyenler Ediz Arıkan, Musa Oytun, Tarkan Kayaş ve Gültekin Gülman’a ulaşmaları gerekiyor.

ÇİM HENTBOLU HAZIRLIĞI

Hentbol Federasyonu 25-26 Temmuz’da gerçekleşen Yeniboğaziçi Plaj Hentbolu Turnuvası’nın ardından çim henbolu turnuvası hazırlığı da yapıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi planlanan çim hentbolu turnuvası, Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi içerisinde gerçekleşecek ve detaylı açıklama federasyon tarafından ilerleyen günlerde yapılacak.

2021 SEZONU 7 EYLÜL’DE

KKTC Hentbol Federasyonu şampiyonluk olmadan tescil edilen 2019-2020 sezonunun ardından yeni sezon planlamasını da kulüplere bildirdi.

Federasyon 2020-2021 sezonunu Eylül ayında başlatmayı planladı. 7 Eylül’de U18 Ligleri ile başlayacak yeni hentbol sezonu için de çalışmalar başladı.