Diğer SporlarSpor

Hentbolcular plaja iniyor

KKTC Hentbol Federasyonu, Yeniboğaziçi Belediyesi ile işbirliğinde plaj hentbolu turnuvası düzenliyor

18 Temmuz 2020
KKTC Henbol Federasyonu, Yeniboğaziçi Belediyesi, pandemi,

KKTC Henbol Federasyonu, pandemi nedeni ile yarım kalan hentbol ligleri konusunda, kulüplerle yaptığı toplantı sonrası, tescil kararı almasının ardından plaj turnuvası hazırlığına başladı.

Hentbolcuların her yıl yaz döneminde dört gözle beklediği plaj organizasyonlarının ilki Yeniboğaziçi’nde gerçekleşecek. Yeniboğaziçi Belediyesi ile işbirliğinde 25-26 Temmuz tarihlerinde plaj hentbolu turnuvası düzenlenecek.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkıları ile gerçekleşecek turnuvada Yakın Doğu Üniversitesi de ulaşım sponsorluğu yapacak. 25-26 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa’dan federasyon lokali önünden otobüs servisi gerçekleşecek organizasyona katılım ücreti alınmayacak.

Büyükler, U18 (2002 doğumlu ve altı), U14 (2006 doğumlu ve altı) kategorilerinde gerçekleşen turnuvaya kayıt yaptırmak isteyenler Ediz Arıkan, Musa Oytun, Tarkan Kayaş ve Gültekin Gülman’a ulaşmaları gerekiyor.

KKTC Henbol Federasyonu, Yeniboğaziçi Belediyesi, pandemi,

ÇİM HENTBOLU HAZIRLIĞI

Hentbol Federasyonu 25-26 Temmuz’da gerçekleşen Yeniboğaziçi Plaj Hentbolu Turnuvası’nın ardından çim henbolu turnuvası hazırlığı da yapıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi planlanan çim hentbolu turnuvası, Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi içerisinde gerçekleşecek ve detaylı açıklama federasyon tarafından ilerleyen günlerde yapılacak.

 

2021 SEZONU 7 EYLÜL’DE

KKTC Hentbol Federasyonu şampiyonluk olmadan tescil edilen 2019-2020 sezonunun ardından yeni sezon planlamasını da kulüplere bildirdi.

Federasyon 2020-2021 sezonunu Eylül ayında başlatmayı planladı. 7 Eylül’de U18 Ligleri ile başlayacak yeni hentbol sezonu için de çalışmalar başladı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Lefkoşa’da Macila kazandı

Lefkoşa’da Macila kazandı

13 Temmuz 2020
Photo of Kadıköy’de kazanan Sivasspor

Kadıköy’de kazanan Sivasspor

12 Temmuz 2020
Photo of Galatasaray’da kötü seri devam ediyor

Galatasaray’da kötü seri devam ediyor

12 Temmuz 2020
Photo of Tunalı: Uyan ey Çetinkaya camiası

Tunalı: Uyan ey Çetinkaya camiası

12 Temmuz 2020
Photo of Şampiyon kaybetmedi, GG küme düştü

Şampiyon kaybetmedi, GG küme düştü

11 Temmuz 2020
Photo of Binatlı, şampiyon MTG’yi alkışladı

Binatlı, şampiyon MTG’yi alkışladı

11 Temmuz 2020
Photo of APOEL’de oynayan futbolcuda koronavirüs tespit edildi

APOEL’de oynayan futbolcuda koronavirüs tespit edildi

11 Temmuz 2020
Photo of Batıda gülen taraf BÜY oldu

Batıda gülen taraf BÜY oldu

10 Temmuz 2020
Photo of Yenicami Efsaneye acımadı: 3-1

Yenicami Efsaneye acımadı: 3-1

10 Temmuz 2020
Photo of Doğan son dakikada

Doğan son dakikada

10 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı