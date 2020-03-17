Hemşireler ve Ebeler Birliği: Hastaların sağlığı önceliğimiz

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, toplum olarak geçirilen zorlu süreçte görevlerinin başında olan hemşire ve ebelerin önceliğinin hastalarının sağlığı olduğunu vurguladı.

Birlikten yapılan açıklamada, Covid 19 (koronavirüs) nedeniyle hemşire ve ebelerin görevlerine bağlı, fedakarlık yaparak ve sağlıklarını riske atarak imkanlar dahilinde tüm sağlık birimlerinde hizmet verdiği kaydedildi.

“Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” denilen açıklamada, sosyal medyada hemşire ve ebeler aleyhine yazılanların dikkate alınmaması istendi.

Hemşire ve Ebeler Birliği açıklamasında, “Bu zorlu süreci başarıyla yönetilebilmemiz için; hemşirelerimizin ve ebelerimizin görevlerini icra ederlerken hastalarının sağlığını en başta tuttuklarını ve asla hiçbir hastalarının hayatlarını kaybetmelerini istemediklerini bilmenizi, sosyal medyada tüm hemşireler ve ebeler aleyhine yazılanları dikkate almamanızı istiyor ve rica ediyoruz. Sizlerin de desteği ile hep birlikte bu zorlu günleri atlatacağımıza inanıyoruz” ifadeleri de yer aldı.