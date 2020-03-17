Kıbrıs

Hemşireler ve Ebeler Birliği: Hastaların sağlığı önceliğimiz

18 Mart 2020

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, toplum olarak geçirilen zorlu süreçte görevlerinin başında olan hemşire ve ebelerin önceliğinin hastalarının sağlığı olduğunu vurguladı.

Birlikten yapılan açıklamada, Covid 19 (koronavirüs) nedeniyle hemşire ve ebelerin görevlerine bağlı, fedakarlık yaparak ve sağlıklarını riske atarak imkanlar dahilinde tüm sağlık birimlerinde hizmet verdiği kaydedildi.

“Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” denilen açıklamada, sosyal medyada hemşire ve ebeler aleyhine yazılanların dikkate alınmaması istendi.

Hemşire ve Ebeler Birliği açıklamasında, “Bu zorlu süreci başarıyla yönetilebilmemiz için; hemşirelerimizin ve ebelerimizin görevlerini icra ederlerken hastalarının sağlığını en başta tuttuklarını ve asla hiçbir hastalarının hayatlarını kaybetmelerini istemediklerini bilmenizi, sosyal medyada tüm hemşireler ve ebeler aleyhine yazılanları dikkate almamanızı istiyor ve rica ediyoruz. Sizlerin de desteği ile hep birlikte bu zorlu günleri atlatacağımıza inanıyoruz”  ifadeleri de yer aldı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güneyde tüm hastanelere hasta ziyaretleri yasaklandı

Güneyde tüm hastanelere hasta ziyaretleri yasaklandı

17 Mart 2020
Photo of Erhürman: Asker aileleri tedirgin

Erhürman: Asker aileleri tedirgin

17 Mart 2020
Photo of İngiltere’deki öğrenciler ülkeye getiriliyor

İngiltere’deki öğrenciler ülkeye getiriliyor

17 Mart 2020
Photo of Cevdet Aktepe’den evde kal konseri

Cevdet Aktepe’den evde kal konseri

17 Mart 2020
Photo of Eczacılar Birliği: İhtiyaçlarınızı mesai saatlerinde karşılayın

Eczacılar Birliği: İhtiyaçlarınızı mesai saatlerinde karşılayın

17 Mart 2020
Photo of Güneyde karantinaya alınanlar: Bir odada dört kişi kalıyor

Güneyde karantinaya alınanlar: Bir odada dört kişi kalıyor

17 Mart 2020
Photo of Sucuoğlu: Gelirlerimiz düştü, maaşlar gecikebilir

Sucuoğlu: Gelirlerimiz düştü, maaşlar gecikebilir

17 Mart 2020
Photo of Yasağa rağmen toplu taşıma yapan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

Yasağa rağmen toplu taşıma yapan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

17 Mart 2020
Photo of Genç İşadamları Derneği’nden hükümete açık mektup

Genç İşadamları Derneği’nden hükümete açık mektup

17 Mart 2020
Photo of Yenicami tüm faaliyetleri askıya aldı

Yenicami tüm faaliyetleri askıya aldı

17 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı