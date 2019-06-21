Kıbrıs

“Hem çok tartıştığım hem de çok şakalaştığım çok iyi bir insandı”

21 Haziran 2019

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dimitris Hristofyas’ın ölümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Dimitris Hristofyas ile saatlerce, günlerce, aylarca süren müzakerelerde gerek Kıbrıs’ta ara bölgede gerekse farklı ülkelerde aynı ortamda bulunma, kendisini tanıma imkanı buldum. Müzakerelerde de sosyal ortamlarda da hem çok tartıştığım hem de çok şakalaştığım çok iyi bir insandı. Kendine has bir mizah anlayışı vardı. Bugün hayata gözlerini yumduğunu öğrendik. Ailesinin ve Kıbrıs Rum toplumunun başı sağolsun”

Etiketler


İlgili Makaleler

UniteCyprusNow

Kıbrıslılar! Uyanın ve bölünmeye karşı ayağa kalkın!

21 Haziran 2019

Tabipler Birliği Sağlık Bakanı’na, beklentilerini aktardı

21 Haziran 2019

Akıncı, Hristofyas’ın vefatıyla ilgili sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı

21 Haziran 2019

Son dakika: Dimitris Hristofias hayatını kaybetti!

21 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı