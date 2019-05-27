Helal size çocuklar

Sırbistan’ın Cacak kentinde yapılan 2019 Avrupa Çocuklar Fitnes Şampiyonasına katılan ülkemizden Nev Fitness sporcuları çok başarılı sonuçlar aldılar

Ahmet ÖZSOY

Avrupa Çocuklar Fitness Şampiyonası 2019’un Sırbistan ayağına katılan ülkemiz sporcular gururumuz oldu. Sırp Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (SSBBFA)’nun ev sahipliği yaptığı Sırbistan’ın Cacak kentindeki şampiyonaya 9 ülkeden 200’e yakın sporcu katıldı.

International Federation of Bodybuilding Fitness (IFBB) Çocuk Komisyonu Başkanı Gabriela Mlsnova’nın da izlediği şampiyonada mücadele eden ülkemizden Nev Fitnes çocukları antrenörleri ile birlikte çok büyük başarıya imza attılar.

IFBB Avrupa Şampiyonası’nda Slovakya ve Macaristan’ın ardından Avrupa üçüncüsü gelen çocuklarımız gururumuz oldular.

Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu ve Antrenörleri Neval Çelebioğlu Akgürgen eşliğindeki kafilemiz Avrupa Şampiyonası’nda 1 üçüncülük, 2 dördüncülük, 3 altıncılık ve 3 yedincilik ödülü aldılar.

Müjdeyi antrenörleri verdi

Sırbistan’ın Cacak kentinde yapılan 2019 Avrupa Çocuklar Fitnes Şampiyonasına katılan ülkemizden Nev Fitness sporcularının başarısını antrenörleri Neval Çelebioğlu Akgürgen sosyal medyadan “Gururluyuz çünkü başardık” başlığıyla duyurdu. Neval hoca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Herşeyimiz çocuklarımız için diyerek çıktığımız bu yolda, tüm zorlukları, birlik ve beraberlik içinde göğüs gererek azmimiz ve iyi niyetimiz sayesinde aştık.

IFBB NEV FITNESS olarak katıldığımız böylesi güzel ve büyük organizasyonda dünya ilkleri arasında yer alarak çok büyük bir başarıya imza atmış bulunmaktayız. 9 ülke ve 200’e yakın sporcunun katılımının yanısıra, çocuklarımız IFBB Avrupa Şampiyonası podyumuna imasını atarak Slovakya ve Macaristan’ın ardından Avrupa üçüncüsü olarak bizleri gururlandırmışlardır.”