Hediye alma destek ol!

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nden Sevgililer Günü’nde tüm sevgililere “Bu sene hediye alma, sokaktaki hayvanlara destek ol!” çağrısı yapıldı. Hayvan Hakları Derneği Başkanı Seda Günsoy “Sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz.

Sokaklarda yaşayan can dostlarımızın özellikle sağlık problemleri için maddi kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. Mavifilm Medya’nın gönüllü desteği ile hazırladığımız kısa film ile tüm sevgililere bir çağrıda bulunuyoruz, bu sene sevgililer günü hediyesi yerine 4271’e ABONE boşluk CANDOST yazdıktan sonra bağışta bulunmak istedikleri tutarı yazarak göndermelerini ve sokaklarda yaşam mücadelesi veren can dostlarımıza destek olmalarını istiyoruz.” dedi.

Reklam filminde ülkemizin tanınmış simaları rol aldılar. Atlet Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş’, Perre Real Estate Agent direktörü Recep Perçinkardeşler, Atakara Petrol İstasyonu direktörü Osman Atakara, ünlü futbolcu Özcan Saygı, oyuncu Kurtuluş Altaylı ve Ufuk Katırcı, Tepebaşı İlkokulu müdürü, Ayşemden Tomgüsehan, Halk dansları eğitmeni Günay Toygar, genç oyuncu Ayşe Kasap ve ayrıca Bahadır Dikerman dernek için hazırlanan reklam filminde rol aldılar.

Mavifilm Medya Direktörü Ali Atamer “2018 yılında Mavifilm yayınlarının son kitabı olan Leo Bellapais’te isimli çocuk kitabımızın tüm gelirini derneğe bağışlamıştık. 2019 yılında ise sosyal sorumluluk projemiz olan Hayvan Hakları Derneği için hazırlanan reklam filmini tamamladık. Önümüzdeki sene için ise yeni projeler geliştiriyoruz” dedi.