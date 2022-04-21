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Head & Shoulders Cup kaldığı yerden devam ediyor

21 Nisan 2022
Head & Shoulders Cup







KKTF ile GBTK tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP, Meteoroloji dairesinin yapmış olduğu ‘Kuzey Afrika üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması açıklaması ve ilgili doktorlardan alınan öneriler doğrultusunda turnuvaya 2 gün ara verilmişti, aranın ardından turnuva kaldığı yerden GBTK kortlarında devam ediyor.




HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;



 

10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

ANASTASİİA ELSHİNA –BEREN PİLLİ                                           4-0       4-0      

ANNA VISHNIIAKOVA – MİRA YÜKSEL                                          3-5       1-4

LARİN VURAL – NACİYE SELİN FARAÇOĞLU                              4-0       2-4       8-10                   

BEREN BAŞARAN – İREM ÖZEN                                                    4-2       2-4       5-10                   

 

10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN

AREL SARIBAŞ – EMRE KURAL                                                    0-4       1-4

ERİM SELÇUK  – POYRAZ VURAL                                      3-5       2-4                    

ÇAĞ REFİKOĞLU – MEHMETALİ ERK IŞIKOĞLU             4-0       4-1

SAİD ZEKİ AVCI – ASİL BERKUT                                                   4-0       4-0

YAŞAR HÜSEYİN CAHİTOĞLU – CAFER TOSUNOĞLU              0-4       0-4

TUĞRA İRFANOĞLU – JAYDEN DENİZ SEZGİNER                      1-4       0-4

                                   

14 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL                         

LARA ONURLU – GİRNE UMUT YEREBAKAN                              4-6       4-6               

 

                                                                       

BÜYÜK ERKEKLER 1. ROUND

TOPRAK BERKOL – ARCA ÖZDINAK                                (TOPRAK BERKOL W.O.)

ERSEL KALFAOĞLU – TİM DRİESSEN                               0-6       7-6       6-3

 

BÜYÜK KADINLAR ROUND ROBIN

ŞENGÜL TİLKİ – AZRA SERAY YALKIÇ                             3-6       6-2       5-7

KAYRA YÜCEER – OKSANA PİDDUBNA                                       0-6       0-6

 

YENİ BAŞLAYANLAR           

VLADİMİR APAKOV – ÖNDER ŞENTÜRK                          7-5       6-7       8-10



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21 Nisan 2022


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