Head & Shoulders Cup kaldığı yerden devam ediyor

KKTF ile GBTK tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP, Meteoroloji dairesinin yapmış olduğu ‘Kuzey Afrika üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması açıklaması ve ilgili doktorlardan alınan öneriler doğrultusunda turnuvaya 2 gün ara verilmişti, aranın ardından turnuva kaldığı yerden GBTK kortlarında devam ediyor.

HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

ANASTASİİA ELSHİNA –BEREN PİLLİ 4-0 4-0

ANNA VISHNIIAKOVA – MİRA YÜKSEL 3-5 1-4

LARİN VURAL – NACİYE SELİN FARAÇOĞLU 4-0 2-4 8-10

BEREN BAŞARAN – İREM ÖZEN 4-2 2-4 5-10

10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN

AREL SARIBAŞ – EMRE KURAL 0-4 1-4

ERİM SELÇUK – POYRAZ VURAL 3-5 2-4

ÇAĞ REFİKOĞLU – MEHMETALİ ERK IŞIKOĞLU 4-0 4-1

SAİD ZEKİ AVCI – ASİL BERKUT 4-0 4-0

YAŞAR HÜSEYİN CAHİTOĞLU – CAFER TOSUNOĞLU 0-4 0-4

TUĞRA İRFANOĞLU – JAYDEN DENİZ SEZGİNER 1-4 0-4

14 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

LARA ONURLU – GİRNE UMUT YEREBAKAN 4-6 4-6

BÜYÜK ERKEKLER 1. ROUND

TOPRAK BERKOL – ARCA ÖZDINAK (TOPRAK BERKOL W.O.)

ERSEL KALFAOĞLU – TİM DRİESSEN 0-6 7-6 6-3

BÜYÜK KADINLAR ROUND ROBIN

ŞENGÜL TİLKİ – AZRA SERAY YALKIÇ 3-6 6-2 5-7

KAYRA YÜCEER – OKSANA PİDDUBNA 0-6 0-6

YENİ BAŞLAYANLAR

VLADİMİR APAKOV – ÖNDER ŞENTÜRK 7-5 6-7 8-10