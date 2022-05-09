Hazel Kafidir: Yaz mevisimine en trend modellerle giriyoruz

Ülkemizdeki ayakkabı sektörünün yeni mağazalarından “Hazel Shoes” ürünlerini VIVA Casino’daki Gülşen Konserinde sergiledi.

Gülşen konseri öncesinde, Hayriye Vurdu Organization’ın düzenlediği defilede, adaya en trend ayakkabı modellerini getiren Hazel Kafidir’in sahibi olduğu Hazel Shoes’un ürünleri H&V Mankenleri tarafından muhteşem bir defile ile sergilendi ve büyük ilgi gördü.

Hazel Kafidir yaz mevisimine girerken, ekonomik krize rağmen her kesime hitap edecek rengarenk, çok farklı modellerin mağazada yer alacağını ve renkli bir dönem geçeceğini söyledi.