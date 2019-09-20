Kıbrıs

Hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları başlatılıyor

20 Eylül 2019
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları başlatılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk eğitim, 25 Eylül Çarşamba günü saat 19.30’da Dipkarpaz köyünde, Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Konferans Salonu’nda yer alacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un da katılacağı etkinlikte, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya tarafından doğum sezonunda küçükbaş hayvanların kuzu, oğlak bakımı ile kayıplarının önlenmesine ilişkin seminer verilecek. Seminer bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

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