Hayvan parkında sürpriz keşif: Yıllar önce unutulan tabutlar ikinci kez bulundu

İsrail’in Tel Aviv kenti yakınlarındaki bir yaban hayatı parkında iki eski taş tabut, ikinci kez keşfedildi. Tabutların Roma İmparatorluğu’nun bölgeye hükmettiği dönemden kaldığı ve yaklaşık bin 800 yaşında olduğu düşünülüyor.

Taş tabutlar, beraberindeki lahitlerle birlikte şubat ortasında, zürafalar ve fillerin yaşadığı Ramat Gan Safari Parkı isimli parkta bulundu. Parkın eski çalışanları, tabutların ilk olarak 25 yıl önce bir otopark inşaatı sırasında keşfedildiğini söyledi.

Livescience’ın aktardığına göre o dönemde gün yüzüne çıkarılan tabutlar, kazı çalışmasının yapıldığı bölgenin başka bir yerine taşındı ve orada unutuldu. Yeniden keşfedilmeleri ise parktaki hayvan hastanesine yeni bir kompleks eklenmesi için başlayan çalışmalarla mümkün oldu.

İsrail Eski Eserler Dairesi’nden Uzi Rothstein, “Bunlar, benzer türde daireler ve çelenklerle dekore edilmiş, birbiriyle uyumlu iki tabut” diye konuştu. Rothstein’ın açıklamasına göre tabutların özellikleri ve benzerlikleri, zengin bir karı kocaya ait olduklarını düşündürdü.

Arkeologlar, eserlerin üzerinde bulunan süslemelerin Pagan mezarlarında çok yaygın görüldüğünü söylüyor. Paganlar bu süslemelerin ruhu ölümden sonraki yaşam yolculuğunda koruyacağına ve ona eşlik edeceğine inanıyordu. Bu nedenle söz konusu eserlerin de Pagan bir çifte ait olabileceği ihtimali gündeme geldi.

Rothsein ayrıca parkta bu denli eski eserler görmenin kendisini ve meslektaşlarını çok şaşırttığını ifade etti. Araştırmacı, tabutları 25 yıl önce ilk bulan kişilerin, bu keşfin önemini muhtemelen anlamadığını söyledi:

Müteahhit bu iki taş yapıyı temizlemiş ve neyle uğraştığına dair hiçbir fikri olmadan daha uzak bir alana taşımış.

Jerusalem Post’un haberine göre bitki örtüsü ve toprak tabakasıyla kaplanan tabutları yeniden bulan müteahhit, eserlerin daha önce düşünüldüğünden daha önemli olduğunu tahmin ederek park çalışanlarını uyardı ve Rothsein’le meslektaşlarıyla iletişime geçti.

Bunun ardından arkeologlar tabutları parkın yakınlarında bulunan, İsrail Milli Hazineleri kurumuna ait bir depoya aktardı.