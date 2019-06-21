Haydi Çocuklar Festivale…

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsporluğu ve Yakın Doğu Okul Öncesi Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi’nin organizasyonuyla “Mutlu Çocuk Festivali” gerçekleşiyor.

KKTC’nin farkındalık odaklı ilk çocuk festivali olan “Mutlu Çocuk Festivali” Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda düzenleniyor. Yakın Doğu Okul Öncesi Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşecek festival 22 Haziran Cumartesi günü, 16.00 – 22.00 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji bahçesinde yer alacak.

“Çocuklarımız için önemli farkındalık”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğunda düzenlenecek, çocukluk döneminde oyunun, masalın ve farkındalığın öneminin vurgulanacağı Mutlu Çocuk Festivali’yle ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış açıklamada bulundu. Barış, festivale her yaştan çocuk ve ailelerin katılımını beklediklerini belirttiği açıklamasında her çocuğun çok özel ve değerli olduğunu vurguladı. Barış, çocukların bu dönemi yaşamasına olanak tanımanın, mutlu bir çocukluk geçirmesi için emek vermenin aynı zamanda mutlu bir geleceğin temellerini oluşturduğunu da belirtti. Açıklamada, sevilmenin ve anlaşılmanın tüm çocukların hakkı olduğu ifade edilirken, bu kapsamda ve bu bilinçle mutlu çocuklar yetiştirilmesi için farkındalık yaratmak amacıyla “Mutlu Çocuk Festivali”nin gerçekleşeceği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell standının da yer alacağı festivalde “Çocuklar Çiziyor Gelecek Şekilleniyor” temalı etkinliği ve Turkcell’in çok sevilen dijital “Şanslı Çark” oyunu ile çocuklara sürpriz fiziksel hediyeler de armağan edilecek.

Dolu dolu bir festival

Yakın Doğu Okul Öncesi Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşecek festivalde çocuklar ve ebeveynler için hazırlanan birbirinden güzel farkındalık atölyeleri, oyun alanları, resim atölyeleri, söyleşiler, jimnastik ve dans gösterileri, şişme oyun alanları, kukla gösterisi, Hip Hop ve Jazz Funk dans gösterisi, kitap tanıtımı ve imza, hava gösterileri, psiko gösteri ve Eril Cambaz kapanış konseri yer alacak.

#çocukluğumgülümsüyor hashtag’ıyla paylaşımlar yapılacak festivalin detaylarına Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Facebook sayfasından ulaşılabilecek.