Koronavirüs nedeniyle dört gününü yoğun bakımda geçirdikten sonra iyileşerek taburcu edilen Boris Johnson, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etti, “Onlara hayatımı borçluyum” dedi.

Johnson, “Gerçekten hayatımı onlara borçluyum. Ne kadar teşekkür etsem az” ifadelerini kullandı.

Başbakan’ın nişanlısı Carrie Symonds ise sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Size asla borcumu ödeyemem. Size teşekkür etmeyi asla bırakmayacağım. Geçen hafta gerçekten de çok karanlık zamanlar yaşadık” paylaşımında bulundu.

Bir süre çalışmayacak

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise Johnson’ın durumunun iyiye gittiği aktarılarak, ‘çok iyi ilerleme kaydetmeye devam ettiği’ belirtildi.

Başbakanlık sözcüsü ise, Johnson’ın, doktorların tavsiyesi doğrultusunda bir süre çalışmayacağını, başkent Londra’ya yaklaşık 65 kilometre mesafedeki Chequers kır evinde istirahat edeceğini ifade etti.

26 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkan Johnson, öksürük ve ateş belirtilerinin geçmemesi üzerine önce St. Thomas Hastanesi’ne kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedaviye yanıt veren Johnson, önceki gün yoğun bakımdan çıkarılmıştı.