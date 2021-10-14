“Hayata Değer Katan Kadınlarımız” fotoğraf sergisi düzenlendi

Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) “Hayata Değer Katan Kadınlarımız” konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Garanti BBVA iş birliğinde Lefkoşa Bedesten’de düzenlenen sergide, farklı alanlarda ülkeye değer kattığı düşünülen 41 kadının portreleri dışında, özel eşyaları ve belgeleri yer aldı.

EKİNGEN: “AMACIMIZ KATKI KOYAN KADINLARIMIZI TANITMAK, GENÇLERİN UFKUNU AÇMAK”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, derneğin amacının yaşama katkı koyan güçlü kadınları tanıtarak, gençlerin ufkunu açmak olduğunu söyledi.

Ekingen, derneğin yola çıkarken belgesel çekimleri, röportajlar, sergiler, kitap yayını gibi hedefler koyduğunu anlatarak, dernek üyelerinin de bu çalışmaları yaparken kendilerini geliştirmesi için seminerler düzenlendiğini kaydetti.

Dernek’te değişik yaş grubundan üyelerin bulunmasının kendileri için bir övünç kaynağı olduğunu vurgulayan Ekingen, “Her meslekten ve bölgeden izine rastladığımız değerli kadınlarımız zenginliğimizdir. Bu zenginliği paylaşmak ve genç kuşaklara taşımak, geleceğe not düşmek esas amacımızdır. Her geçen gün bizlere maddi ve manevi destek verenlerin sayısının artması ise ayrı bir mutluluktur” dedi.

Ekingen, resmedilen kadınların derneğin yayınlayacağı ilk kitapta da yer alacaklarını ve benzer çalışmalara devam edeceklerini de ifade etti.

SÖZEN: “DERNEĞİN TOPLUMA KATKISI ÖNEMLİ”

Garanti Bankası Ülke Sorumlusu Sevda Özen ise, derneğin çalışmalarını kurulduğu günden itibaren takip ettiğini belirterek, derneğin çalışmalarının, topluma yaptığı katkılar açısından önemine değindi.

Salonda bulunan birçok kadının sergide fotoğrafları yer alan 41 kadın kadar değerli olduğunu vurgulayan Özen, ileriki çalışmalarda bu kişilerin ülkeye yapmış olduğu katkıların belgelenmesi ve geleceğe taşınmasının gerekliliğinden bahsetti ve birlikteliklerinin devamını diledi.