Hayata değer katan kadınlar belgeselinin çekimleri Özel Vassıf ile başladı

Hayata değer katan kadınların belgesel projesinin ilk çekimleri efsane tenisçi Özel Vassıf ile başladı.

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Telsim işbirliğindeki kadın öykülerinin belgesele taşınması projesi çerçevesinde ilk adım atıldı. Hayata değer katan kadınların belgesel projesinin ilk çekimleri efsane tenisçi Özel Vassıf ile başladı.

Kıbrıs’ın ilk kadın ve öncü tenisçisi Özel Vassıf’ın tenisteki başarılarını ve hayatını konu alan belgeselin çekimleri yapıldı. Çekimler, Özel Vassıf’ın evinde ve yıllarca ter döktüğü kortlarda gerçekleşti.

Dernek, devam edecek bu çalışmayla, ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemeyi, her birinden belgesel hazırlamayı, yazıya dökerek kitaplaştırmayı amaçlıyor.

Proje, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından önem taşıyor.