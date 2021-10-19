Havva Özay Anı Satranç Turnuvası’nın 2. turu gerçekleşti

Çanakkale Satranç Kalesi ve Sertbay Satranç Akademisi tarafından düzenlenen Havva Özay Anı Turnuvası 2. Turu hem minikler hem de açık kategorilerinde geçtiğimiz Cumartesi günü Mağusa Bandabuliya’da gerçekleşti.

Minikler kategorisinde ilkokul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde satranç oyunlarını oynayarak eğlenip deneyim kazanırken, büyükler kategorisinde oldukça çekişmeli maçlar oynandı. Her iki turnuvanın da hakemliğini Mehmet Atasoy yapıyor. Açık kategoride ilk iki turun ardından Hüseyin Sertbay, Hüseyin Serbülent, Orçun Şemi Tabak, Ata Atasoy, Ali Karakuş, Ali Doğan Nay ve Tuğberk Bardak her iki maçını da kazanarak turnuvanın zirvesinde yer alıyor.

5 tur üzerinden oynanacak turnuvada 3. Tur 23 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

İkinci tur açık kategori sonuçları: