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Havva Özay Anı Satranç Turnuvası’nın 2. turu gerçekleşti

19 Ekim 2021





Çanakkale Satranç Kalesi ve Sertbay Satranç Akademisi tarafından düzenlenen Havva Özay Anı Turnuvası 2. Turu hem minikler hem de açık kategorilerinde geçtiğimiz Cumartesi günü Mağusa Bandabuliya’da gerçekleşti.

Minikler kategorisinde ilkokul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde satranç oyunlarını oynayarak eğlenip deneyim kazanırken, büyükler kategorisinde oldukça çekişmeli maçlar oynandı. Her iki turnuvanın da hakemliğini Mehmet Atasoy yapıyor. Açık kategoride ilk iki turun ardından Hüseyin Sertbay, Hüseyin Serbülent, Orçun Şemi Tabak, Ata Atasoy, Ali Karakuş, Ali Doğan Nay ve Tuğberk Bardak her iki maçını da kazanarak turnuvanın zirvesinde yer alıyor.

5 tur üzerinden oynanacak turnuvada 3. Tur 23 Ekim Cumartesi günü oynanacak.



İkinci tur açık kategori sonuçları:

 

MasaNo.İsimRtgPuanSonuçPuanİsimRtgNo.
11Sertbay Hüseyin216011 – 01Yurtal Furkan161912
211Evram Deniz162310 – 11Serbülent Hüseyin20112
313Başarır Hasan161710 – 11Tabak Orçun Şemi19054
45Atasoy Ata189511 – 01İstillozlu Tuğra159414
515Şeker Gökhan158010 – 11Karakuş Ali17716
67Nay Ali Doğan173611 – 01Tarman Ufuk157616
79Bardak Tuğberk163911 – 01Tumburi Emir155819
824Özaydın Bartu140510 – 1½Sarı Emircan162910
926Özay Özgün1298½½ – ½0Öztürk Tolga16838
103Giriş Rüçhan195101 – 00Midem Ali Canel137725
1128Fegan Buse125100 – 10Doğan Nezafet157517
1218Nay Berk156201 – 00Narlı Cem129027
1320İrfanoğlu Tamay152201 – 00Sarı Ecem120329
1430Oylum Sare120000 – 10Midem İsmail Eren152021
1522Kesen Selay151801 – 00Engizel Uran031
1632Halkseven Kaya00– – +0Dolu Doruk144423

 

 





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19 Ekim 2021


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