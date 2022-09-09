“Havalimanları Kontrol Noktası Amirliği” eğitimi düzenlendi

Ercan Havalimanında 05 – 09 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kursa; Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne Polis Müdürlüklerinde, Deniz ve Hava Limanları Güvenlik Birimlerinde görev yapan toplam 25 personel katıldı.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler, iki ülke arasındaki Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması uyarınca, TC Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli eğitmenler tarafından verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından bugün gerçekleştirilen törenle kursiyerlere sertifikaları verildi.