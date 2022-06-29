Hava DurumuKıbrıs

Hava hafta boyunca 35-38 derece olacak

29 Haziran 2022
hava durumu






Hava, hafta boyunca 35-38 derece dolaylarında ve açık olacak.




Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran – 06 Temmuz arasında bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, açık ve az bulutlu olacak.



En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.



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29 Haziran 2022






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