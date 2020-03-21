Dünya

Hastalığın ağır seyretmesinde yaş kadar vücuda giren virüs sayısı da önemli

21 Mart 2020

 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgül, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyrinin ağır olmasında yaş kadar vücuda giren virüs sayısının da etkisi bulunduğunu belirterek, “Solunum yollarına giren virüs sayısı arttıkça virüslerin daha alt solunum yollarına (bronşlara ve akciğerlere) ulaşma, bronşit ve zatürre gibi ağır infeksiyonlara yol açma olasılığı artmaktadır. Bu noktada ancak sekresyonu bol bulaş kaynaklarından uzak durma ve genel bulaşıcı hastalık tedbirleri işlevseldir.” dedi.

Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, Çin’de ortaya çıktığı günden beri tüm dünyada korku ve paniğe neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskinin ilerleyen yaşla birlikte arttığını belirterek, kronik rahatsızlığı olan bireylerde hastalığın daha ağır seyredebildiğini anlattı.

Prof. Dr. Akgül, Kovid-19 salgınının, 2003’teki SARS salgınına göre daha az ölüm oranına neden olsa da daha hızlı yayıldığını ve kısa sürede çok sayıda insanın enfekte olmasına neden olduğunu vurguladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Hastalık Kontrol Merkezi verilerine göre, henüz bir aşısı ya da antiviral ilaç tedavisi bulunmayan bu enfeksiyonun neden olduğu ölümlerin yüzde 3,6’sının 60-69 yaş aralığında, yüzde 8’inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 14,8’inin de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiğini kaydeden Akgül, 10-40 yaș arasında ölüm oranının yüzde 0,2 olarak tespit edildiğini, 10 yașın altındaki çocuk hastalarda ise hiç ölüm kaydedilmediğini aktardı.

Hastalık seyrinin ağır olmasının yaştan bağımsız faktörleri olduğu gibi doğrudan yaşla ilintili nedenlerinin de olduğunu anlatan Akgül, “Bağımsız faktörlerden biri virüs yükü yani vücuda giren virüs sayısıdır. Solunum yollarına giren virüs sayısı arttıkça virüslerin daha alt solunum yollarına (bronşlara ve akciğerlere) ulaşma, bronşit ve zatürre gibi ağır infeksiyonlara yol açma olasılığı artmaktadır. Bu noktada ancak sekresyonu bol bulaş kaynaklarından uzak durma ve genel bulaşıcı hastalık tedbirleri işlevseldir.” değerlendirmesini yaptı.

Akgül, “Hastalığın yaşa bağlı etkenlerine ilişkin ise “Yaşa bağlı etkenlerden sayabileceğimiz bir etken, virüsle karşılaşan kişinin bağışıklık sisteminin gücüdür. Bağışıklık sistemi yaşlılarda, altta yatan kronik hastalığı olanlarda (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi), iyi beslenmeyenlerde, bedensel ya da ruhsal olarak aşırı yorgun olan bireylerde daha zayıftır ve bu kişilerde virüs infeksiyonlarının daha ağır seyretmesi kaçınılmazdır. Yaşlılarda bu enfeksiyona bağlı mortalite nedenleri ise daha çok solunum ve böbrek yetmezlikleridir.” bilgilerini verdi.

İLERLEYEN YAŞLA BİRLİKTE VÜCUTTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

İlerleyen yaşla birlikte karaciğer hacminin yüzde 20-30, karaciğer kan akımının ise yüzde 20-50 oranında azaldığına işaret eden Akgül, şunları kaydetti:

“Yine böbrek kan akımı ve glomerüler filtrasyonda azalmaya bağlı olarak suda çözünen ilaçların böbrekten atılımında azalma görülür. Tüm bunlara ek olarak ilaç yan etkilerine karşı daha duyarlı olan yaşlı bireyde kullanılan ilaçların sağlık ekibinin hasta ve hastalık özelinde alacağı karara göre değişmekle birlikte, başlangıç ve sürdürüm dozlarının düşük tutulması bir klinik gerekliliktir. İnfluenza virüsü dışındaki solunum virüslerine etkili herhangi bir ilacın bulunmaması, yalnızca yakınmalarını hafifletmeye yönelik ağrı kesici, ateş düşürücü gibi ilaçların kullanılabiliyor olması zaten her yaş grubundaki bireyler için geçerli olan tedavi kısıtlılıkları iken yaşa bağlı azalan fizyolojik rezerv (azalmış akciğer, karaciğer ve böbrek kapasiteleri), düşük iyileşme hızı, gençlere göre artmış ek hastalık görülme oranıyla yaşlı bireylerin sosyal izolasyonu ve sağlık hizmetlerine hızlı ulaşımda yaşayabileceği sorunlar yaşlılarda koronavirüse bağlı yüksek mortalite oranlarının nedenleri olarak sayılabilir.”

Genel hijyen kurallarına ek olarak yaşlıları, bir salgın durumunda gerekmedikçe sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Akgül, gençlerin 48 saat içinde düşme eğilimi göstermeyen ateş ya da solunum sıkıntısı olması halinde, kronik hastalığı olanlar ile 60 yașın üzerindeki bireylerin ise hastalık belirtileri başladığında sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini bildirdi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İspanya’da koronavirüsten ölümler 1000’i geçti

İspanya’da koronavirüsten ölümler 1000’i geçti

20 Mart 2020
Photo of Macron: Covid-19 krizinin daha başındayız

Macron: Covid-19 krizinin daha başındayız

20 Mart 2020
Photo of Koronavirüs: Tarihin akışını değiştiren beş salgın

Koronavirüs: Tarihin akışını değiştiren beş salgın

20 Mart 2020
Photo of Koronavirüs salgını ne zaman bitecek, hayat ne zaman normale dönecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek, hayat ne zaman normale dönecek?

20 Mart 2020
Photo of Hızlı tanı kiti, 15 dakikada koronavirüsü belirleyecek

Hızlı tanı kiti, 15 dakikada koronavirüsü belirleyecek

20 Mart 2020
Photo of Koronavirüs ile mücadeleye hangi ülke ne kadar bütçe ayırdı?

Koronavirüs ile mücadeleye hangi ülke ne kadar bütçe ayırdı?

19 Mart 2020
Photo of ABD’de yapılan araştırma: Koronavirüs havada 3 saate kadar yaşayabiliyor

ABD’de yapılan araştırma: Koronavirüs havada 3 saate kadar yaşayabiliyor

19 Mart 2020
Photo of İtalya’da ölü sayısı Çin’i geçti

İtalya’da ölü sayısı Çin’i geçti

19 Mart 2020
Photo of İran’da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1284’e yükseldi

İran’da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1284’e yükseldi

19 Mart 2020
Photo of Kan grubu A olanlarda Covid-19 görülme olasılığı daha yüksek

Kan grubu A olanlarda Covid-19 görülme olasılığı daha yüksek

19 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı