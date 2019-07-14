Kıbrıs

Haspolat’ın güney kısmındaki arazide yangın çıktı…

14 Temmuz 2019

Haspolat’ın güney kısmındaki arazide bugün saat 14.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 100 – 150 dönümlük alandaki anız, makilik alan, akasya ağaçları ve kuru otlar yandı.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, askerî birlikler ve bölge halkı müdahale ediyor. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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